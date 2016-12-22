Чистая прибыль «Газпрома» выросла в 1,7 раза

По итогам первого полугодия 2018 года «Газпром» получил чистую прибыль в размере 630,8 млрд руб., сообщается на сайте компании.

В «Газпроме» отметили, что эта сумма на 65%, или на 249,4 млрд руб. больше чистой прибыли, которую компания получила за аналогичный период 2017 года. Общая выручка от продаж, учитывая акцизы, НДС и таможенные пошлины, выросла на 24% и достигла 3,97 трлн руб.

«Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, нефти», — заявили в компании.

При этом от продаж газа в Европу и другие страны «Газпром» получил чистую выручку в размере 1,411 трлн руб., что на 34%, или 357,5 млрд руб. больше, чем в прошлом году. В компании объяснили это тем, что средние цены, выраженные в рублях, увеличились на 25%, а объемы реализованного газа выросли на 9,4 млрд куб. м.

Чистая выручка компании от продаж газа в России составила 508,7 млрд руб. и выросла на 9% по сравнению с первым полугодием 2017 года. В «Газпроме» подчеркнули, что это произошло из-за того, что было продано на 5,5 млрд куб. м газа больше, а средние цены выросли на 4%. Кроме того, сумма налогов, которые должна выплатить компания, не считая налог на прибыль, выросла на 18%.

«Сальдо курсовых разниц … сформировало убыток в размере 146 062 млн руб. по сравнению с убытком в размере 17 303 млн руб. за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении «Газпрома».