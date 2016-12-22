Российские нефтяники увеличили инвестиции в добычу на 40%

Российские нефтегазовые компании практически единственные в мире продолжают рекордно наращивать инвестиции в добычные проекты. В 2017 году инвестиции выросли почти на 40%, в 2018 году рост продолжится

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские нефтегазовые компании резко увеличили инвестиции в добычные проекты, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного в понедельник, 30 июля.

В 2017 году инвестиции выросли на 38%, до $58 млрд (в рублях по среднегодовому курсу — на 20%, до 3,4 трлн руб.), подсчитали аналитики агентства. При этом в среднем в мире инвестиции в такие проекты выросли на 3,7%, до $450 млрд, говорится в отчете. В Европе, США и на Ближнем Востоке инвестиции даже снизились на 1–16% и лишь незначительно выросли в Китае и Латинской Америке.

Корреляция между ценами на нефть и инвестициями нефтегазовых компаний изменилась, отмечают эксперты МЭА. Раньше была прямая зависимость: росли цены на нефть, а за ними — инвестиции, и наоборот. Но с 2016 года цены на нефть почти удвоились (Brent торгуется по $75,5), а инвестиции остались практически на том же уровне. Такая же картина будет наблюдаться в 2018 году: инвестиции вырастут примерно на 3%, указывают авторы отчета.

После резкого падения цен на нефть в конце 2014 года иностранные мейджоры последовательно снижают операционные и капитальные затраты, при этом из-за роста эффективности им удается демонстрировать прирост добычи, сказал РБК директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Между тем из-за особенностей налоговой системы и девальвации рубля инвестиции российских нефтяников с 2015 года были намного выгоднее, чем аналогичные вложения зарубежных игроков: рентабельность задействованного капитала (ROACE) в российском сегменте разведки и добычи все эти годы превышала 10%, при этом за рубежом этот показатель только в прошлом году вышел на 5–6%, а до того колебался в районе нулевой отметки, объясняет эксперт.

В 2017 году, по данным Минэнерго, инвестиции крупнейших нефтегазовых компаний в добычу выросли на 19%, это соответствует данным МЭА, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. По его словам, в первую очередь рост инвестиций связан с подготовкой к запуску новых крупных месторождений — второй очереди Таас-Юряха и новых месторождений Ванкорского кластера «Роснефти» — Лодочного и Тагульского, а также Куюмбинского месторождения «Славнефти» (совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти») и Северо-Парусного месторождения (проект «Газпрома»).

В 2017 году для российских нефтяников сложилась хорошая конъюнктура, и еще больший рост добычи тормозит только сделка ОПЕК+, утверждает Танурков. В конце 2016 года страны ОПЕК, Россия и другие примкнувшие к ним страны договорились снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки из-за избытка предложения на рынке. В июне 2018 года участники этого соглашения пересмотрели условия сделки и решили увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки, чтобы компенсировать более резкое падение добычи в Венесуэле. В итоге в 2018 году, по оценкам министра энергетики Александра Новака, добыча в России вырастет на 0,7%, до 551 млн т, а в 2019 году — до 555 млн т.

Российским компаниям помогают налоговая система (падение цен на нефть в основном амортизирует бюджет), дешевый рубль и высокие цены на нефть, добавляет Танурков. В 2017 году у нефтяников был пик инвестиций, и соотношение капитальных затрат к EBITDA в 2017 году выросло до 76%, в то время как нормальный уровень составляет 60–65%, говорит Танурков. При таких инвестициях свободный денежный поток у компаний был отрицательным даже до выплаты дивидендов, указал эксперт.