Вышинского госпитализировали из зала суда

Главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского госпитализировали из зала Херсонского городского суда для медицинского обследования, сообщает УНН.

«В начале заседания он пожаловался на боли в сердце. Врачи увезли его в больницу на обследование», — сообщили агентству в прокуратуре.

Как отмечает «112 Украина», Вышинский перенес инфаркт около недели назад. Адвокаты попросили перенести рассмотрение дела, и суд разрешил Вышинскому пройти медицинское обследование, поэтому заседание перенесли.

Главного редактора «РИА Новости Украина» задержали в Киеве 15 мая, в офисе агентства прошли обыски. Его подозревают в государственной измене, а затем в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Вышинский арестован до 13 сентября. В июле Херсонский городской суд арестовал имущество главы «РИА Новости Украина».

Министерство иностранных дел России потребовало немедленно освободить Вышинского. В дипведомстве назвали обвинения в госизмене «нелепым», а дело против него «сфабрикованным».