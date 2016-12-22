Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик, передает «Интерфакс-Украина».



По ее словам, суд арестовал квартиру, два автомобиля Вышинского и его имущество, которое было изъято в ходе обысков. Согласно информации из Единого реестра судебных решений, речь идет о квартире площадью 71,6 кв. м, гараже площадью 67,9 кв. м и автомобилях Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon.



Вышинский был задержан 15 мая около своего дома в Киеве. Кроме того, в офисе «РИА Новости Украина» в тот же день были проведены обыски. Сам Вышинский был арестован. Все обвинения в своей адрес Вышинский называет безосновательным. В июле суд продлил его арест до 13 сентября.



В начале июля в украинской прокуратуре заявили, что Вышинский подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ведомстве отметили, что во время обысков в банковской ячейке журналиста, который проводили сотрудники Службы безопасности Украины, был обнаружен, в том числе предмет, похожий на пистолет «Браунинг 1906». Впоследствии экспертиза установила, что это самозарядный нарезной пистолет модели FN Browning M1906.



В МИД России выступили с требованием освободить Вышинского. В ведомстве назвали обвинения против него «нелепыми», а уголовное дело — сфабрикованным.