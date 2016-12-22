Россия возобновила экспорт угля через КНДР

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что Россия возобновила поставки угля на экспорт через северокорейский порт Раджин, сообщает «Интерфакс».

«У нас [в Приморье] сегодня первый состав с углем пошел к ним на Раджин, где мы начали использовать их портовые мощности», — сообщил Тарасенко.

Он добавил, что этих работ не касаются санкций, поскольку на данный момент в портовой инфраструктуре нет ограничений.



Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что санкции Сеула в отношении Северной Кореи мешают реализации проекта поставок российского угля в Южную Корею через порт Раджин.

В сентябре 2013 года Россия и КНДР завершили реконструкцию железнодорожного участка Хасан — Раджин. Проект предусматривал строительство терминала в порту Раджин. Предполагалось, что участок может стать частью Транскорейской железнодорожной магистрали как элемент самого короткого пути из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. В конце 2013 года меморандум о сотрудничестве в проекте подписали ОАО «РЖД» и консорциум южнокорейских компаний. В марте 2016 года Южная Корея вышла из проекта, введя в отношении КНДР санкции.