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«Магнит» запустит buyback акций с 5 сентября
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«Магнит» запустит buyback акций с 5 сентября
Бизнес, 11:57
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«Магнит» запустит buyback акций с 5 сентября

Ретейлер «Магнит» с 5 сентября запустит программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций на сумму ​до 16,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

По данным компании, завершится выкуп акций не позднее 28 декабря. Целью программы является обеспечение АО «Тандер» (дочерняя компания «Магнита») акциями, которые ему понадобятся для программы поощрения работников.

При этом компания отмечает, что не будет проводить покупку акций на территории США, а также глобальных депозитарных расписок.

5 сентября с начала торгов на Мосбирже компания продала акций на сумму более 644 млн руб. (на момент написания заметки). Торги начинались с цены одной акции в 4,057 тыс. руб. Впоследствии максимальная цена одной ценной бумаги поднялась до 4,142 тыс. руб.

В августе совет директоров ПАО «Магнит» поддержал программу выкупа акций компании. По планам, максимальная цена одной акции, которую компания готова заплатить, составляет 4,93 тыс. руб. На фоне этого решения стоимость акций компании выросла с 4,122 тыс. руб. до 4,216 тыс. руб. за штуку.

Теги: «Магнит» , Акции
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