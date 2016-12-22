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«Магнит» одобрил программу выкупа акций на 16,5 млрд руб.
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«Магнит» одобрил программу выкупа акций на 16,5 млрд руб.
Бизнес, 17:47
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«Магнит» одобрил программу выкупа акций на 16,5 млрд руб.

Совет директоров ПАО «Магнит» поддержал программу выкупа акций компании, на ее реализацию планируется выделить до 16,5 млрд руб. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.

Свои акции на Московской бирже «Магнит» планирует покупать через дочернюю компанию «Тандер». Программа выкупа будет действовать в течение полугода после заключения соглашения с брокером.

«Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации», — отметили в «Магните». При этом по планам компании максимальная цена, за которую «Магнит» готов выкупить одну свою акцию, закреплена на уровне 4,93 тыс. руб.

На фоне решения совета директоров о выкупе акций стоимость ценных бумаг «Магнита» на Мосбирже выросла с 4,122 тыс. руб. до 4,216 тыс. руб. за штуку.

Теги: «Магнит» , buyback , Акции
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