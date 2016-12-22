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В МИД Сирии заявили о поставках США оружия террористам через Украину
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В МИД Сирии заявили о поставках США оружия террористам через Украину
Политика, 17:19
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В МИД Сирии заявили о поставках США оружия террористам через Украину

Первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан на конференции в Москве заявил, что США поставляют оружие террористам, используя третьи страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам представителя МИД Сирии, для поставок оружия используются восточноевропейские страны, Украина, балканские страны. Дипломат отметил, что США поставляют оружие запрещенным в России террористическим организациям «Джабхат ан-Нусра», «Исламское государство» и другим группировкам.

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По его утверждению, США «действуют через посредников и играют важную роль на черном рынке в индустрии незаконного оружия». Дипломат уточнил, что «сотни тонн оружия» были поставлены через иорданский порт.

1 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии заявил, что диверсионная группа боевиков пыталась прорваться к сирийской Пальмире из района Эт-Танф. По данным центра, поддержку диверсантам оказывали американские силы. Согласно заявлению российских военных, боевики сообщили, что прорыв готовила группировка «Восточные львы», которая состоит из 500 человек. Центр подготовки этой группировки находится близ военной базы коалиции во главе с США.

Теги: Украина , Оружие , Сирия , террористы
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