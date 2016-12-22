Журналисты РБК стали победителями конкурса Минфина

Материал РБК «Пустые штаты: сколько в России компаний без сотрудников» от 2 августа победил в конкурсе BudgetApps, которое проводит Министерство финансов. Церемония награждения прошла 7 сентября в московском Манеже.

Статья, над которой работали Дада Линделл, Антон Фейнберг, Юлия Лымарь и Екатерина Копалкина, была признана лучшей в номинации «Лучший медиаматериал, созданный с использованием открытых государственных финансовых данных». Она была подготовлена на основе анализа опубликованных ФНС данных о налоговой и бухгалтерской отчетности российских компаний. Выяснилось, что в 381 тыс. компаниях из 2,5 млн не трудоустроен ни один сотрудник. Это 15,3% от общего числа компаний, данные о которых раскрыла налоговая служба (ведомство не публиковало информацию о стратегических предприятиях и об организациях ОПК).

Кроме того, согласно данным ФНС, в 41,5% организаций среднесписочная численность сотрудников была равна одному человеку.