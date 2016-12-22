Второй за неделю французский министр объявил об отставке

Министр спорта Франции, олимпийская чемпионка Лора Флессель-Коловиц объявила о решении уйти в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
«Я приняла решение покинуть правительство по личным причинам», — говорится в сообщении. Министр уже переговорила с премьер-министром Эдуардом Филиппом.
Она также поблагодарила главу правительства и президента Эмманюэля Макрона за постоянную поддержку и доверие, и заявила, что по-прежнему разделяет их ценности. Флессель-Коловиц заявила, что рада, что за время своего управления министерством она смогла помочь победе французской заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году в Париже.
В конце августа министр экологии Франции Николя Юло в эфире радиостанции France Inter заявил, что уходит в отставку. Такое решение он принял из-за недовольства действиями правительства по вопросам климата и экологии.