Медведев выделил шести регионам 2,9 млрд руб. на строительство дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил из федерального бюджета 2,9 млрд руб. на развитие автомобильных дорог в шести субъектах Федерации. Соответствующее распоряжение он подписал 1 сентября, сообщается на сайте правительства.

Как отмечается в сообщении, средства получат Республика Алтай, Саха, Алтайский и Хабаровский края, а также Новгородской и Калужской области. В правительстве отметили, что деньги были выделены в рамках программы по развитию автомобильных дорог регионального, местного и межмуниципального значения. В частности, Медведев постановил направить часть этих средств на завершение строительства дороги в обход Калуги на участке Секиотово — Анненкки. Кроме того, этот проект предусматривает строительство моста через реку Ока.

Распоряжение было одобрено на заседании правительства, которое прошло 30 августа.

В августе сообщалось, что Министерство экономического развития направило в правительство план проекта по развитию транспортной инфраструктуры. Ведомство предлагает построить 690 сооружений общей стоимостью 6,8 трлн руб. Такое число зданий предлагается построить за шесть лет. Из них 155 объектов касаются авиационного транспорта, 296 — это дороги и мосты.