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В США знаменитости отказались от фестиваля из-за экс-советника Трампа
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В США знаменитости отказались от фестиваля из-за экс-советника Трампа
Политика, 05:57
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В США знаменитости отказались от фестиваля из-за экс-советника Трампа

Несколько человек, в том числе актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джадд Апатоу, американский музыкант Джек Антонофф и комик Джон Малейни, отказались идти на фестиваль журнала The New Yorker, на который был приглашен бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Об этом сообщает издание Mediaite.

«Если Стив Бэннон на фестивале The New Yorker, то я выхожу. Я не хочу принимать участие в мероприятие, где ненависть — это нормально», — написал Апатоу на своей странице в Twitter. Он также выразил надежду, что издание решит вычеркнуть бывшего советника Трампа из своей программы. Кроме того, режиссер посоветовал изданию самим почитать то, что они писали об идеологии Бэннона. «Бэннон? И я? В одной программе. Этого никогда не случится», — написал в своем твитте Джим Керри.

Портал отмечает, что в числе гостей все еще остаются актрисы Эмили Блант, Кристин Барански, Мэгги Джилленхол, актеры Джон Красински Джимми Фэллон, комик Пэттон Освальт, политический комментатор MSNBC Крис Хейс, республиканец Адам Шифф и бывший бывшая заместитель Генерального прокурора США Салли Йейтс. Позднее стало известно, что Стивена Бэннона убрали из программы фестиваля, пишетMediaite. Апатоу назвал это хорошей новостью и поблагодарил издание за такое решение.

Как отмечается на сайте, фестиваль, который проводит New Yorker, пройдет с 5 по 7 октября в Нью-Йорке. В рамках фестиваля гости мероприятия будут общаться с редакторами издания.

Бэннон был уволен из Белого дома в августе 2017 года. Он занимал должность советника по стратегическим вопросам.

Теги: Фестиваль , Нью-Йорк , Дональд Трамп
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