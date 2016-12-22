СМИ заподозрили иранскую авиакомпанию в перевозках оружия в Ливан

Иранская гражданская авиакомпания Qeshm Fars Air подозревается в перевозке оружия в Ливан для группировки «Хезболла». Об этом сообщили источники в разведке Fox News.



По словам собеседников телеканала, они зафиксировали странное передвижение самолета иранского авиаперевозчика. Предположительно, по их словам, странная траектория полета объясняется тем, что борт хотел избежать обнаружения.



Два источника телеканала отследили за последние два месяца два рейса из Тегерана в международный аэропорт Бейрута. Первый самолет Boeing 747 вылетел 9 июля из военно-воздушной базы в иранской столице, остановился ненадолго в международном аэропорту в Дамаске, а затем продолжил свой «нехарактерный путь» в аэропорт Бейрута. Телеканал со ссылкой на полетные данные сообщил, что борт прошел над северным Ливаном. Fox News отмечает, что этот район обычно не используют для полетов гражданской авиации.



Второй борт, который отследили источники телеканала, вылетал из Тегерана 2 августа. Самолет с номером QFZ9960 приземлился в Бейруте на 2,5 часа раньше запланированного времени. На этот раз борт не останавливается в Дамаске, но летел над северной частью Сирии.

«Иран пытается найти новые пути и коридоры, чтобы доставлять оружие на Ближний восток», — рассказал источник телеканала. По его словам, самолет перевозит компоненты для оружия. Груз должен был быть доставлен на один из иранских заводов в Ливане. Источники в США, Израиле и в западных странах сообщили, что у них есть доказательства, что у Ирана есть заводы по производству оружия также в Сирии и Йемене.

Телеканал отмечает, что авиакомпания Qeshm Fars Air одна их нескольких, которые под прикрытием выполнения гражданских рейсов перевозит оружие, в том числе для специального подразделения иранской армии «Эль-Кудс», которое действует за рубежом. В 2013 авиакомпания приостановила полеты из-за нехватки финансирования, но затем возобновила их в марте 2017 года. В авиационном парке Qeshm Fars Air два Boeing 747.



О том, что Иран поставляет своим союзникам за рубежом вооружение, сообщало 31 августа агентство Reuters со ссылкой на источники в разведке. По словам собеседников агентства, Тегеран поставлял баллистические ракеты и их компоненты в Ирак.

В иранском Министерства иностранных дел опровергли это сообщение и назвали его «неприемлемым и необоснованными». В МИД Иране отметили, что такая информация может спровоцировать «панику» среди стран региона и стать причиной «иранофобии».