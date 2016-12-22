Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что страна введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы сократить дефицит бюджета. Об этом сообщает Telesur.

По словам президента, введение данного налога обусловлено «крайней необходимостью». Макри заявил, что власти намерены попросить тех, кто выиграл от резкого ослабления песо, увеличить вклад в бюджет.

Отмечается, что согласно резолюции ​Министерства сельского хозяйства, будут изменены экспортные налоги на зерно, масличные семена и побочные продукты.

На прошлой неделе аргентинское песо обвалилось к доллару на 16%, с начала года валюта потеряла половину стоимости. Центробанк Аргентины поднял ставку до 60% годовых.

Ранее Макри призвал МВФ ускорить выделение стране очередного транша финансовой помощи в рамках одобренной кредитной линии на $50 млрд. Первый транш объемом $15 млрд фонд выделил в июне, дополнительные $3 млрд страна рассчитывала получить в сентябре.