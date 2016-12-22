СМИ сообщили о согласовании продления санкций ЕС против России

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза предварительно согласовал продление индивидуальных санкций в отношении России. Об этом, «РИА Новости» рассказал источник в структурах Евросоюза.

«Постоянные представители согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на полгода», — сказал неназванный собеседник агентства. Он отметил, что срок санкций ЕС заканчивается 15 сентября и в Евросоюзе начали обсуждать продление ограничений.

Как рассказал источник ТАСС в ЕС, данный вопрос будут обсуждать на заседании постоянных представителей стран Евросоюза, которое состоится в среду, 5 сентября. В случае если будет окончательно согласовано продление санкций, эти меры должны одобрить в Совете ЕС.

Санкции против физических и юридических лиц из России были введены в 2014 году после референдума о включении Крыма в состав России. После этого список включенных в черный список лиц неоднократно расширялся, а действие ограничений продлевали. Так, под санкциями оказались спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также многие другие политики и государственные деятели. Их обвиняют в причастности к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Всем попавшим в санкционный список запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции в марте, срок их действия заканчивается 15 сентября 2018 года.