Евросоюз продлил санкции против России

Совет ЕС принял решение продлить срок действия заморозки активов 150 физических и 38 юридических лиц до 15 сентября 2018 года

Фото: Katarina Stoltz / Reuters

Совет Европейского союза принял решение о продлении еще на полгода срока действия санкций, предусматривающих заморозку активов ряда компаний и физических лиц, которых власти ЕС обвиняют в причастности к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

В сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС, говорится, что срок действия санкций продлен до 15 сентября 2018 года. Официальные документы об этом будут опубликованы в Журнале ЕС во вторник 13 марта 2018 года.

«Оценка ситуации не оправдывает внесения изменений в режим санкций», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Таким образом, под санкциями останутся 150 граждан России и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, а также 38 общественных организаций и компаний, ведущих деятельность либо в ДНР и ЛНР, либо в Крыму, который власти ЕС считают частью Украины.

Санкции против физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении суверенитета Украины, власти ЕС впервые ввели в 2014 году. С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался, а список попавших под санкции лиц несколько раз расширялся. В числе находящихся под санкциями физлиц — глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и многие другие политики и государственные деятели. Согласно санкционному законодательству​ им запрещен въезд на территорию ЕС.