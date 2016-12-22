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Немецкое издание назвало учения «Восток-2018» демонстрацией силы России
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Немецкое издание назвало учения «Восток-2018» демонстрацией силы России
Политика, 07:21
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Немецкое издание назвало учения «Восток-2018» демонстрацией силы России

Россия, проводя вместе с Китаем военные учения «Восток-2018», демонстрирует НАТО свою военную мощь, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

Как следует из публикации, российские военные намеренно проводят наиболее масштабные учения за последние почти три десятилетия на пике напряженности с Западом. Немецкая газета пишет, что данные маневры, проводимые третью личного состава российской армии совместно с подразделениями из Китая, являются демонстрацией сближения Москвы и Пекина и сигналом для НАТО о том, что Россия не находится в изоляции. Однако, с другой стороны, проводя столь крупные учения не на западе, а на востоке страны, Москва намекает, что не собирается нападать на Альянс.

С прицелом на Восток: зачем Россия проведет крупнейшие с 1981 года учения
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Учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября на территории Восточного и Центрального военных округов. Кроме частей названных округов в маневрах участвуют корабли Северного флота и подразделения ВДВ. В маневрах также примут участие военные Китая и Монголии. Всего планируется задействовать около 300 тыс. офицеров и солдат, 36 тыс. единиц наземной техники и более 1 тыс. летательных аппаратов, включая дроны. Последние равные по масштабу маневры проводились в 1981 году («Запад-81»).

Теги: военные учения , Китай
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