Минобороны России заявило о планах переаттестации «замполитов»

Минобороны России планирует переаттестовать кадры по работе с личным составом, когда будет формироваться новая система военно-политической работы в Вооруженных силах. Об этом заявил замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, передает «РИА Новости».

«Мы должны готовить специалистов так, чтобы они были функциональны в системе коммуникаций всех институтов нашего общества, имею в виду различные общественно-политические движения, религиозные конфессии, экспертные сообщества и так далее», — сказал он.

Генерал-полковник отметил, что должности заместителей командиров по военно-политической работе должны занять инициативные и творчески мыслящие офицеры. По его мнению, для этого необходимо разработать новые федеральные госстандарты образования для военно-политических работников.

Ранее Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад рассказал, что у Вооруженных сил России есть план по увеличению числа контрактных служащих. Это необходимо, чтобы обслуживать современную военную технику, требующую профессиональной подготовки.

Путин назначил Андрея Картаполова начальником главного военно-политического управления ВС России в конце июля. Ранее генерал-полковник был командующим войсками в Сирии, а также Западного военного округа (ЗВО).