СМИ узнали о создании в США гибрида F-22 и F-35 против России и Китая

Компания Lockheed Martin представил Военно-воздушным силам США модернизированную версию истребителя F-22 Raptor. Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на источники.
По данным издания, он является гибридом и оснащен более современной авионикой от истребителя F-35. В то же время истребитель будет включать изменения, связанные со стелс-покрытием и другими подобными технологиями.
«Это их комбинация. Его можно сделать намного быстрее, чем внедрять новый дизайн», — рассказал порталу Дэвид Дептула, генерал-лейтенант ВВС в отставке.
Издание отмечает, что Lockheed Martin предлагает несколько вариантов гибрида. Это объясняется исследованием компанией способов модернизации своих самолетов для противодействия России и Китаю, которые ожидаются в ближайшее десятилетие.
Истребители F-22 Raptor производились с 1997 по 2011 год. В их разработке, помимо Lockheed Martin, участвовала компания Boeing. Истребители оснащены 20-миллиметровой пушкой, для которой имеется восемь ракет класса «воздух — воздух» и корректируемые бомбы.