Капитана попавшего в аварию теплохода в Москве заподозрили в опьянении

Капитан одного из столкнувшихся 31 августа на Москве-реке теплоходов отправлен на медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
По предварительной информации ведомства, 31 августа пассажирский теплоход в районе Лужнецкой набережной совершил неожиданный маневр и столкнулся с другим прогулочным судном. Инициатор столкновения повредил левый борт и остекление, два пассажира получили легкие ранения. «Капитан судна направлен на медицинское освидетельствование», — пояснили в пресс-службе.
Московское управление Следственного комитета на транспорте начало доследственную проверку. Местом инцидента в сообщении ведомства назван район Андреевской набережной, а один из судов идентифицирован как теплоход-катамаран «Снегири 2». Название второго судна не указано.