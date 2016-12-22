В посольстве опровергли недопуск российского самолета в Ирак

Сообщения о том, что власти Ирака не пустили в воздушное пространство страны самолет из России, не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе иракского посольства в Москве и подтвердил посол Ирака Хайдар Мансур Хади, передает «РИА Новости».

«Ирак опровергает сообщения, которые передали некоторые СМИ, по поводу недопуска российского самолета в иракское воздушное пространство», — сообщили в посольстве. При этом посол страны Хайдар Мансур Хади заявил, что новости об этом инциденте были сфабрикованы с целью повлиять на отношении между странами. Он отметил, что Россия и Ирак в том числе обмениваются информацией о террористах на базе совместного центра, созданного в 2015 году.

Накануне, 31 августа, ливанское издание Al-Masfar News сообщило, что Ирак не дал российскому самолету войти в свое воздушное пространство. По данным издания, речь идет о реактивном пассажирском самолете Ту-154М, такие воздушные суда есть в авиапарке российского Минобороны.

Al-Masfar News сообщает, что самолет летел из Москвы в сирийскую Латакию. Причины отказа Ирака издание не сообщало, но отметило, что после инцидента воздушное судно во второй раз попыталось пролететь на территорию Ирака.