СМИ узнали от отказе Ирака российскому самолету в пересечении границ

По предварительным данным, российский самолет вылетел из Москвы в сирийскую Латакию. Во время полета он должен был пересекать территорию Ирака, однако местные власти закрыли для него воздушное пространство страны

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Иракские власти закрыли для российского самолета свое воздушное пространство. Об этом со ссылкой на порталы, отслеживающие движение воздушных судов, сообщает ливанское издание Al-Masdar News.

Инцидент, по его данным, произошел в пятницу, 31 августа. Российский самолет, по информации следящих за воздушным трафиком порталов, вылетел из Москвы и направлялся в сирийскую Латакию. После того, как Ирак закрыл для него свое воздушное пространство, самолет был вынужден повернуть в Иран, отмечает Al-Masdar News.

Российский самолет ливанское издание называет военным. По его данным, это был Ту-154М (Tu-154M). Такие реактивные пассажирские самолеты есть в авиапарке у Миноброны России.

Причины, по которым лайнеру было отказано в пересечении воздушного пространства страны, как замечает Al-Masdar News, неизвестны.

После инцидента российский самолет, по информации ливанского издания, совершил еще одну попытку, чтобы пролететь в Латакию через Ирак. Была ли она успешной, Al-Masdar News не поясняет, однако замечает, что у властей Сирии и Ирака есть двустороннее соглашение, согласно которому воздушное пространство двух стран может использоваться военными самолетами сторон в случае, если они совершают налеты на боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Однако Ту-154М, как пишет ливанское издание, скорее всего, собирался перевезти на авиабазу Хмеймим российские войска. В связи с этим решение Ирака закрыть для лайнера свое воздушное пространство вызывает вопросы, заключает Al-Masdar News.