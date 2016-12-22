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СМИ узнали о поставке турецких крылатых ракет в Азербайджан
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СМИ узнали о поставке турецких крылатых ракет в Азербайджан
Политика, 14:21
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СМИ узнали о поставке турецких крылатых ракет в Азербайджан
Фотографии с репетиции военного парада к 100-летию независимости Азербайджана подтвердили, что Баку получил от Турции крылатые ракеты SOM. Ранее эти ракеты на экспорт не поставлялись
Крылатые ракеты SOM (Фото: @Defence_Turk / Twitter)

Азербайджан получил турецкие крылатые ракеты SOM-1, которые ранее не поставлялись на экспорт. Раскрыть факт получения ракет удалось благодаря фотографиям с репетиции военного парада в Баку, которые были опубликованы в Twitter турецкого портала SavunmaSanayiST.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин подтвердил РБК, что ракеты на фотографии — SOM-1. «Да, уже все это подтвердили. Неясно только, к какому самолету они ее подвесят», — заявил он.

Внимание на появление крылатой ракеты, перевозимой на платформе грузовика «КамАЗ», обратил и портал Defence Turk, также опубликовавший фотографии с репетиции парада. Под публикацией стоит лайк от верифицированного аккаунта МИД Азербайджана.

Разработка турецкой крылатой ракеты большой дальности SOM началась в 2006 году. В 2011 году Турция подтвердила успех ее летных испытаний, в ходе которых ракета преодолела порядка 180 км над Черным морем. Вскоре ВВС Турции объявили о планах принятия ракеты на вооружение.

Ракета SOM использует для позиционирования систему GPS и оснащена инфракрасной головкой самонаведения. При ее создании разработчики использовали технологии «Стелс», чтобы сделать ее менее заметной на радарах. SOM может размещаться на истребителях F-16 и турецкой модификации истребителя F-4E 2020 Terminator. Кроме того, Минобороны Турции намерено устанавливать ракеты в модификации SOM-J на истребители пятого поколения F-35 (первый истребитель этого типа Турция получила от США 21 июня). Почти все комплектующие ракеты производятся в Турции, хотя двигатель для ракеты Анкара закупает во Франции.

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Официально информация об экспортных поставках этой крылатой ракеты не публиковалась. Однако в ноябре 2017 года азербайджанское издание Haqqin.az сообщало, что армия Азербайджана готовится к подписанию контракта с турецкой оборонной компанией Roketsan на поставку ракет. По данным издания, ссылавшегося на слова представителя компании, Баку проявлял интерес к ракетам модификации SOM-A. В то же время портал Azeri Defence идентифицировал ракеты, фотографии которых были сделаны на репетиции парада в Баку, как SOM-B1, — это модификация с дальностью полета до 250 км и боеголовкой массой 230 кг.

Крылатые ракеты SOM (Фото: @Defence_Turk / Twitter)

Военный парад в честь 100-летия независимости Азербайджана должен пройти в Баку 26 июня. Празднование связано с тем, что 100 лет назад, 28 мая 1918 года, независимость провозгласила Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая до 1920 года.

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Азербайджан в последние годы продолжает закупку новейших вооружений в условиях сохраняющейся напряженности в зоне карабахского конфликта. В связи с этим в Армении обвиняют Баку в развязывании гонки вооружений. В то же время Ереван также ведет закупку вооружения, в том числе и ракетного. Основным экспортером оружия для Армении остается Россия. Так, в 2016 году стало известно о покупке в России ракетных комплексов «Искандер». 20 мая 2018 года источники в Минобороны Армении сообщили о скором появлении на вооружении республики российских зенитно-ракетных комплексов «Тор».

Авторы: Георгий Тадтаев, Юлия Лымарь.
Теги: Азербайджан , крылатые ракеты , Турция
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