В Малайзии объявили в розыск свидетельниц убийства брата Ким Чен Ына

В Малайзии власти объявили в розыск свидетельниц убийства Ким Чен Нама — старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил ​глава криминального управления правоохранительных органов штата Селангор Фадзил Ахмат. Об этом сообщает ​New Straits Times.

В розыск объявлены 24-летняя Рэйсой Салмой и 33-летняя Азирул Низамой, с которыми полиции не удается установить контакт. В последний раз двух женщин видели в одном из отелей в городе Ампанг, свидетельницы должны были участвовать в процессе против двух подозреваемых в убийстве брата главы КНДР — индонезийки Сити Айсия и вьетнамки Доан Ти Хуонг. Прокуратура вынесла обвинительное заключение двум женщинам в конце июля, а суд согласился с ним 16 августа. По данным следствия, женщины распылили в лицо Ким Чен Нама нервно-паралитическое вещество VX, а до этого тренировались в его использовании. В случае если их вина будет доказана, обвиняемым грозит смертная казнь.

Покушение на Ким Чен Нама произошло в середине февраля 2017 года в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. В 1990-е годы он считался наиболее вероятным кандидатом в преемники Ким Чен Ыра, однако в 2001 году был изгнан из КНДР после задержания с поддельными документами в Токио. Семья Нама жила в китайском Макао. В момент покушения он намеревался выехать из Малайзии к ней.