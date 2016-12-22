В Бразилии отбывающего срок за коррупцию да Сильву выдвинули в президенты

В Бразилии Партия трудящихся выдвинула кандидатуру бывшего лидера страны Лулы да Сильвы, отбывающего наказание за коррупцию с 7 апреля, в качестве кандидата в президенты. Об этом партия сообщила с воем аккаунте в Twitter.
«Партия трудящихся объединилась, чтобы поддержать кандидатуру Лулы да Сильвы в президенты», — написала партия.
TeleSur сообщает, что члены партии приняли решение о выдвижении да Сильвы на съезде в Сан-Паулу, прошедшем в субботу, 4 августа. Затем 15 августа партия планирует зарегистрировать кандидатуру в Высшем избирательном суде Бразилии.
Власти Бразилии инициировали расследование в отношении бывшего президента еще в марте 2013 года. Поводом стало дело компании Portugal Telecom. Ее заподозрили в даче взятки Партии трудящихся во время первого срока Лулы да Сильвы. При этом предприниматель Маркос Фернандес Соуза заявлял, что да Сильва и бывший министр финансов Антонио Палос согласились получить $7 млн через офшорные счета в Макао.
Правящую Партию трудящихся обвиняли в том, что она платила членам других партий за правильное голосование по законопроектам.
Бывший президент Лула да Сильва был членом партии с момента ее основания в 1980 году. Он также является ее соучредителем и почетным членом. Президентский пост он занимал с 2003 по 2011 год.
В марте 2016 года суд не позволил бывшему президенту стать главой президентской администрации, так как это могло сорвать расследование по делу о коррупции.
Выборы президента Бразилии пройдут 7 октября.