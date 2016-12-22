В Сети появилось видео пожара после неудачной посадки самолета в Сочи

В Сети опубликовано видео пожара, начавшегося после того, как пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва — Сочи, после неудачной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По словам источника «Интерфакса», лайнер смог сесть только со второй попытки. На борту находились 166 пассажиров и членов экипажа. При посадке самолет зацепился крылом и выкатился за пределы полосы, после чего ударился о левый бруствер и лишился левого крыла.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, при посадке пострадали четыре человека, они отказались от госпитализации. В настоящий момент все пассажиры и экипаж эвакуирован, пожар ликвидировали в 04:30 мск. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали проверку инцидента, передает ТАСС.