Гутерреш призвал поддержать ООН после отказа США помогать палестинцам

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал помочь с финансированием Ближневосточного агентства ООН, помогающее палестинцам, после того, как США решили прекратить делать взносы в организацию. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает «РИА Новости».
«Мы сожалеем о решении США больше не предоставлять финансирование [агентству], которое оказывает существенную поддержку палестинским беженцам и вносит вклад в стабильность в регионе», — сказал Дюжаррик.
США 1 сентября объявили о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН. По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, администрация президента США сочла работу агентства «неустойчивой», добавив, что оно находится в кризисном состоянии на протяжении многих лет. Из-за этого появилось «бесконечное и стремительно увеличивающееся» число палестинцев, которым требуется помощь агентства, добавила Науэрт.
Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский заявил, что отказ США предоставлять взносы агентству приведет к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке. «Нынешнее решение США не способствует делу продвижения процесса ближневосточного урегулирования, важной частью которого является справедливое решение проблемы палестинских беженцев», — подчеркнул дипломат.