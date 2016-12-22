Постпредство России обеспокоилось отказом США помогать Палестине

Прекращение финансирования Ближневосточного агентства ООН со стороны США осложнит ситуацию в этом регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

«Нынешнее решение США не способствует делу продвижения процесса ближневосточного урегулирования, важной частью которого является справедливое решение проблемы палестинских беженцев», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, Россия продолжит поддерживать Ближневосточное агентство ООН, «деятельность которого выходит за рамки сугубо гуманитарной сферы и направлена на стабилизацию и содействие мирному процессу на Ближнем Востоке». Дипломат подчеркнул, что по линии агентства «направляется значительная часть международной помощи», которая поступает палестинским беженцам.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что администрация американского лидера Дональда Трампа приняла решение прекратить оказывать финансовую помощь Ближневосточному агентству ООН. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что работа агентства «неустойчива и находится в кризисе уже многие годы», в связи с чем сложилось «бесконечное и стремительно увеличивающееся» число палестинцев, получающих помощь.

Как выяснил Reuters в конце августа, Трамп поручил перенаправить $200 млн, заложенные в бюджете США на различные проекты в Палестинской автономии, на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.