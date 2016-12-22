Покушавшийся на жизнь Терезы Мэй житель Лондона получил пожизненный срок

Житель Лондона Нааимур Рахман, обвиняемый в подготовке покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, приговорен к пожизненному лишению свободы с минимальным сроком отбывания наказания в 30 лет. Об этом сообщает Би-би-си. https://www.bbc.com/news/uk-45373487

Полиция задержала Рахмана и жителя Бирмингема Мохаммеда Имрана в декабре 2017 года. https://www.rbc.ru/politics/06/12/2017/5a2734189a7947c15351ee87 В операции по аресту двух мужчин участвовали полиция Лондона, сотрудники британской разведслужбы MI5 и ФБР.

Обвиняемые планировали взорвать ворота резиденции Мэй и напасть на премьер-министра с ножом и газовым баллончиком. При этом Рахман должен был надеть на себя жилет смертника. Муляжи бомбы и жилета Рахман получил от оперативника, работавшего под прикрытием. Кроме того, Рахман обвинялся в том, что помог Имрану присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». В мае Рахман и Имран отказались признать свою вину. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aec327c9a7947d098de2af4