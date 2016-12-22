В Триполи в результате нападения на аэропорт погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли во время нападения на аэропорт в столице Ливии Триполи, еще около 60 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

По данным представителей правительства национального согласия в Триполи, несколько лояльных властям формирований попытались таким образом устроить побег боевиков из тюрьмы, которая расположена рядом с аэропортом. В ней содержатся около 2500 членов террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в России).

Все рейсы были приостановлены, работа аэропорта также прекращена. В результате перестрелки между боевиками и ливийскими спецслужбами был поврежден лайнер Airbus A319, принадлежащий авиакомпании Libya's Afriqiyah Airways, внутри него не было пассажиров. Два других пассажирских самолета авиакомпании также получили незначительные повреждения. В настоящий момент операция спеслужб в районе аэропорта продолжается.

Запад Ливии подконтролен президентскому совету и правительству национального согласия в Триполи, образовавшихся весной 2016 года при поддержке Совета Безопасности ООН. Восток и частично юг страны находятся под контролем избранной в 2014 году палаты представителей Ливии («правительство в Тобруке»). Парламент в Тобруке пользуется поддержкой Национальной армии Ливии. Юго-запад и некоторые населенные пункты на юге находятся в руках национальных меньшинств, таких как туареги, тубу и зувайа.