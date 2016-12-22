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Очевидица рассказала об обстоятельствах гибели Захарченко
Украинский кризис, 19:03
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Очевидица рассказала об обстоятельствах гибели Захарченко

Взрыв в кафе в центре Донецка, в результате которого погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, был большой силы, рассказала РБК очевидица произошедшего Оксана.

«Взрыв произошел около 18 часов, он был довольно большой силы. Я слышала его на окраине Донецка», — рассказала собеседница РБК.

После взрыва Захарченко доставили в центральную городскую больницу, где он скончался. «У посетителей кафе, а также у журналистов, которые быстро оказались на месте взрыва, изымают флешки и другие электронные носители», — сообщила она.

Известно также, что в реанимации находится министр доходов и сборов ДНР, зампред Совета министров непризнанной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

Погиб глава ДНР Александр Захарченко
Политика

«Сейчас в центре города все оцеплено, полиция, пожарная охрана, все перекрыто», — рассказала очевидица Оксана.

В штабе Операции объединенных сил Украины (ООС, бывшая АТО) заявили РБК, что пока не комментируют информацию о гибели Захарченко. «Звонки поступают, но пока прокомментировать не можем», — сказал представитель штаба.

Взрыв произошел в ресторане «Сепар» в центре Донецка близ резиденции главы ДНР. Кроме погибшего Захарченко и раненого Тимофеева пострадали еще два человека. Взрыв спровоцировал пожар.

Теги: Донецк , Александр Захарченко , взрыв , ДНР
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