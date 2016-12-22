Посольство США ответило на слова о «фактическом прекращении» выдачи виз

Заявления генконсула России в Хьюстоне Александра Писарева о прекращении выдачи виз США россиянам «не соответствуют действительности» и «чрезвычайно неконструктивны», заявила РБК пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан.

«Наше посольство в Москве и генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке выдали почти 8 тыс. виз только за прошлый месяц. Мы постоянно работаем над улучшением наших визовых услуг и стараемся отвечать высокому спросу на визы для поездок в США», — сказал он.

Калан добавил, что дипмиссии США в России также рассматривают обращения за неиммиграционными визами в приоритетном порядке при медицинских и семейных обстоятельствах, похоронах, госпитализации и необходимости участвовать в судебных разбирательствах.

Ранее генконсул России в Хьюстоне заявил о «фактическом прекращении» выдачи виз россиянам, комментируя гибель 20-летнего гражданина России в заповеднике в штате Юта. В частности, тогда не был решен вопрос приезда родственников погибшего.

В ответ на высылку российских дипломатов из США в июле 2017 года в России заявили о равном сокращении числа американских дипслужащих — до 755. В марте 2018 года в Сиэтле было закрыто российское генконсульство и высланы 60 дипломатов, а в Санкт-Петербурге — американское. В дипмиссии США отметили, что из-за сокращения числа представительств и персонала в России затруднилась выдача американских виз.









