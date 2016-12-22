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«М.Видео» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt
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«М.Видео» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt
Бизнес, 17:50
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«М.Видео» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt

Группа «М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt. Об этом говорится в сообщении «М.Видео», поступившем в РБК.

В рамках сделки MediaMarktSaturn приобрела 15% акций «М.Видео» у группы «Сафмар», а группа «М.Видео-Эльдорадо» — 100% участия в «Медиа-Сатурн-Русланд» (российский бизнес MediaMarktSaturn). В результате группа «М.Видео-Эльдорадо» получила в управление 42 магазина MediaMarkt в 22 городах России. Компания планирует открыть на их месте около 60 магазинов «М.Видео» или «Эльдорадо». Представители MediaMarkt получат места директора и наблюдателя в совете директоров «М.Видео».

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Бизнес

Магазины MediaMarkt закроются на ребрендинг 1 сентября. «М.Видео» берет на себя обязательства по гарантийному ремонту, возврату и обмену техники, приобретенной в MediaMarkt.

О покупке доли 15% «М.Видео» немецкой MediaMarktSaturn стало известно в конце июня. Продавцом выступала группа «Сафмар» Михаила Гуцериева: на тот момент группе принадлежало 57,7% акций ПАО «М.Видео» и еще 42,3% акций находилось в свободном обращении. MediaMarktSaturn заплатит за долю в российском ретейлере €258 млн, а также передаст свои российские магазины. Кроме ​​того, стало известно, что «М.Видео» купит российское подразделение MediaMarkt у собственного владельца «Сафмар». Сделка обойдется в 10,7 млрд руб. или €134 млн.

Доля MediaMarkt в России в 2017 году составила 3%, «М.Видео» вместе с «Эльдорадо» — 25,9%.

Теги: сделка , бытовая техника , «М.Видео» , MediaMarkt
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