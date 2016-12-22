Экс-глава протокола Ельцина прокомментировал публикацию его переговоров

Бывший руководитель службы протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко в разговоре с РБК отметил, что США обязаны были обсудить с российской стороной планы рассекречивания записей разговоров Ельцина и Билла Клинтона.

«Рассекречивание всегда идет на обоюдных началах. Они должны были спрашивать нас, потому что, когда мы готовили переписку Бориса Николаевича с главами государств и правительств, мы получали добро от каждого и не могли публиковать, пока не будет договоренности. Что сейчас сделали они, я не могу за них отвечать. Нужно уважать каждую сторону», — отметил он.

Шевченко заметил, что все опубликованные письма, в том числе рассказ Ельцина о своем преемнике Владимире Путине, шли в контексте переговоров двух президентов. «Они регулярно разговаривали по телефону. Была такая у нас нормальная обстановка, когда была договоренность такая: давай звони, если будет что, буду я тебе звонить. И в одном из разговоров была затронута такая вещь. Я не гарантирую, что это было в сентябре [1999 года]. Операция поиска преемника у Бориса Николаевича давно была в голове», — рассказал Шевченко.

Ранее библиотека Билла Клинтона обнародовала более 1 тыс. документов, связанных с российско-американскими отношениями в 1990-х годах. Обнародованный архив включает в себя ранее засекреченные стенограммы переговоров между Клинтоном и Ельциным.