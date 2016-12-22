Спасатели потушили пожар на оборонном заводе в Нижегородской области

Пожар, возникший после взрыва на заводе им. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области, полностью потушен в 13:00 мск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали семь человек. В ведомстве не смогли сообщить о состоянии пострадавших.

Открытое горение было ликвидировано в 12:33 мск.​ Огонь был локализован на площади 100 кв. м. Возгорание тушили по повышенному, третьему номеру сложности.

Как отмечается на сайте управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, ведомство начало проверку воздуха в зоне жилых домов, расположенных около завода.

Взрыв на заводе в здании утилизации мин произошел ранее 31 августа. По предварительным данным, погибли не менее трех человек. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса.