Из Греции экстрадировали воевавшего в Сирии россиянина

Греция экстрадировала в Россию уроженца Республики Татарстан, находившегося в международном розыске по подозрению в участии в боевых действиях на стороне террористов в Сирии. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что 30-летний мужчина является сторонником религиозно-экстремистской идеологии. По данным ФСБ, подозреваемый уехал в Сирию в 2014 году и, став членом международной террористической организации, участвовал в боевых действиях против правительственных войск. Позднее он скрывался на территории стран Ближнего Востока и Африки, а затем прибыл в Европейский союз, где хотел легализировать свое нахождение в Европе. В январе 2018 года он был задержан в Афинах и помещен под арест.

В ФСБ уточнили, что российские правоохранительные органы предоставили греческим силовиками доказательства преступной деятельности подозреваемого, и Греция согласилась выдать его России.