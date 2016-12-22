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Сообщивший о смерти Марадоны блогер выплатил компенсацию футболисту
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Сообщивший о смерти Марадоны блогер выплатил компенсацию футболисту
Общество, 10:14
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Сообщивший о смерти Марадоны блогер выплатил компенсацию футболисту

Адвокат бывшего футболиста сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны Матиас Морла сообщил, что человека, распространившего слух о смерти спортсмена во время чемпионата мира по футболу в России, удалось обнаружить, пишет Clarin.

По словам юриста, найти автора аудиозаписи, в которой сообщалось о смерти Марадоны, удалось с помощью группы ИТ-специалистов. Морла отметил, что распространивший слух признал свою вину, после чего стороны подписали соглашение об урегулировании конфликта.

Адвокат рассказал, что Марадоне была выплачена денежная компенсация, которую, по словам Морлы, экс-футболист намерен направить на благотворительность. При этом сумму компенсации адвокат называть не стал.

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26 июня во время проведения матча между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге в рамках ЧМ-2018, присутствовавшему на стадионе Диего Марадоне потребовалась помощь врачей​. Позднее выяснилось, что чемпион мира по футболу 1986 года был госпитализирован. У него обнаружили повышенное давление и «хрипы в области сердца», сообщал «Пятый канал». Сам Марадона после матча написал на своей странице в Facebook, что у него просто разболелись голова и шея, но госпитализирован он не был.

Почти сразу после инцидента в Сети появилась аудиозапись, на которой неизвестный говорил о смерти Марадоны. Футболист поручил своему адвокату найти автора записи. Тогда Морла заявил, что Марадона готов заплатить 300 тыс. песо (около $10,8 тыс.) тому, кто представит точную информацию об авторе записи.

Теги: Диего Марадона , пранк , денежная компенсация , официальное извинение , блогер
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