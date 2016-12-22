В Госдуме назвали вбросом информацию о допинге у российских биатлонистов

Заявление Международного союза биатлонистов (IBU) о подозрении в использовании четырьмя российскими спортсменами допинга является «вбросом». Об этом РБК заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

По его мнению, эти сведения — попытка оказать давление на делегации других стран в канун конгресса Международного союза биатлонистов. «Не хотят видеть россиян в руководящих органах», — считает депутат.

Он добавил, что фигурирующие в докладе биатлонисты «давно закончили свою карьеру» и «все нарушения, которые им вменяются, датируются четырьмя и более годами ранее». «За рубежом есть большое желание подогревать допинговую тему, которая утихла», — считает Дегтярев.

Он подчеркнул, что претензии IBU связаны с прошедшими много лет назад соревнованиями и «отношения к современной политике России в области спорта они не имеют». «Мы воспитываем подрастающее поколение спортсменов с нулевой терпимостью к допингу, ведем непримиримую борьбу с этим злом». — заверил Дегтярев.

Накануне Союз биатлонистов России (СБР) заявил, что международный союз заподозрил четырех российских спортсменов в употреблении допинга, из которых трое оставили карьеру, а один не тренируется и не выступает в составе национальной сборной. Имена подозреваемых названы не были. СБР намерен провести собственное разбирательство возможных нарушений.