Корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для испытаний

Корвет «Громкий» в пятницу, 31 августа, прибыл во Владивосток, где должен пройти испытания. Ожидается, что корабль войдет в состав сил Тихоокеанского флота (ТОФ) до конца 2018 года, рассказал ТАСС официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
«Корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке «Зея», — сказал он. В ближайшие несколько дней «Громкий» выйдет из дока чтобы наладить работу установленного на нем оборудования. Кроме того, корвет должен пройти ходовые и государственные испытания.
В конце июня сообщалось, что «Громкий» передадут Тихоокеанскому флоту в течение месяца. Постройка корабля началась в 2012 году на Амурском судостроительном заводе. В задачи корвета входит патрулирование, борьба с надводными и подводными кораблями и поддержка десанта в ближней морской зоне. Длина «Громкого» составляет 104,5 м, ширина — 13 м, максимальная скорость — 27 узлов (около 50 км/ч), экипаж — 99 человек.
На корабле установлен зенитный ракетный комплекс «Редут» с управляемыми ракетами, а также противокорабельные ракеты «Уран» и артиллерия.