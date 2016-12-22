В Минобороны анонсировали передачу корвета «Громкий» Тихоокеанскому флоту

Новый корвет проекта 20380 «Громкий» присоединится к Тихоокеанскому флоту ВМФ России в течение месяца. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко на «Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина» (КнААЗ), сообщает «Интерфакс».

По его словам, корабль перейдет на сдаточную базу во Владивостоке. Замминистра добавил, что остальные корветы пока находятся в работе.

Корвет проекта 20380 «Громкий» был создан на Амурском судостроительном заводе, постройка началась в 2012 году. Он предназначен для патрулирования и борьбы с надводными и подводными кораблями, а также поддержки морского десанта в ближней морской зоне. Длина корабля — 104,5 м, ширина — 13 м. Максимальная скорость хода — 27 узлов. Экипаж — 99 человек. На вооружении корабля стоит зенитный ракетный комплекс «Редут» с управляемыми ракетами, артиллерия, торпеды и противокорабельные ракеты «Уран».

В мае в Минобороны сообщали, что в состав ВМФ России войдет новый малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек». Он был построен на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане, испытания проходили в Новороссийске.

Корабль был спущен на воду еще в 2016 году, его длина составляет 74,1 м, ширина — 11 м, высота — 6,57 м. Максимальная скорость хода — 25 узлов, экипаж — до 36 человек. На вооружении — ракеты «Калибр», артиллерийские установки «Универсал» и «Дуэт».