В Минобороны рассказали детали учений в Средиземном море

Маневры российских кораблей в Средиземном море с 1 по 8 сентября станут первыми межвидовыми учениями Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-космических сил (ВКС) России, рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев, сообщает «Интерфакс».

В Минобороны отметили, что в учениях примут участие корабли Северного, Балтиского, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии, кроме того, в маневрах задействуют самолеты Дальней авиации.

Королев рассказал, что в учениях задействуют 26 кораблей и судов ВМФ, в том числе две подводные лодки. Также в них примут участи 35 летательных аппарата.

«Флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота», — сказал В.Королёв. Он добавил, что во время учений будут проведены полеты сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также самолетов Су-30СМ и истребителей Су-33.

В ходе маневров будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, район учений заранее объявят временно опасным для мореплавания и полетов воздушных судов. Туда уже прибыли корабли Северного и Балтийского флотов, в том числе сторожевой корабль «Ярослав Мудрый».