ВМС Великобритании показали фото российского военного корабля в Ла-Манше

Корабль «Юрий Иванов» (Фото: royalnavy.mod.uk)

Британский минный тральщик HMS Hurworth наблюдал за маневрами российского среднего разведывательного корабля «Юрий Иванов» в проливе Ла-Манш, сообщается на сайте Военно-морских сил Великобритании. В ВМС также опубликовали фотографии корабля и наблюдавших за ним британских военных кораблей.

За «Ивановым» также наблюдали вертолет Wildcat и французский корабль Thetis, который следил за маневрами российского разведывательного корабля во время его пути через воды Франции, которые в сообщении ВМС также названы «зоной интересов Великобритании».

«Задача следить за «Юрием Ивановым» в водах Великобритании для нас абсолютно рутинная», — приводит сайт ВМС слова капитана-лейтенанта Марка Хьюарда. Он добавил, что российские корабли часто проходят через пролив, направляясь в разные части мира или возвращаясь из походов.

В ВМС подчеркнули, что в последнее время активность российских кораблей в британских водах увеличилась. Так, 22 августа, британские военные рассказали, что через Ла-Манш прошел российский фрегат «Адмирал Макаров».

«Юрий Иванов» — средний разведывательный корабль, он был введен в эксплуатацию в 2015 году. В его задачи входит радиоразведка и радиоэлектронная борьба.