Голикова пообещала вернуться к идее отдельного закона о молодежи

Молодежная политика может получить отдельный федеральный закон, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс»

«Мы, конечно, подумаем над этой темой вместе с Росмолодежью, с коллегами из министерства науки и высшего образования, и проинформируем, как это дальше будет развиваться», — сказала Голикова на встрече со студентами МГМУ им. Сеченова.

По ее словам, властям необходимо определиться с тем, «какие позиции» необходимо отразить в этом законе.

На данный момент молодежная политика не регулируется единым документом федерального уровня, хотя попытки создать юридические рамки для этого предпринимались. Так, в октябре 2017 года стало известно, что Федеральное собрание, министерства и Росмолодежь готовили рамочный законопроект о молодежной политике. В молодежной политике, говорилось в проекте, будут участвовать власть, бизнес, религиозные и общественные организации. Под молодежью при этом предлагалось понимать граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

В законе предполагалось разработать как механизмы привлечения молодежи в предпринимательство, получения финансирования молодежными организациями, и в целом стимулирование «социальных лифтов». Обсуждались положения, связанных с наказанием за участие подростков в несанкционированных акциях. однако дальнейшего развития эта инициатива не получила.

Сейчас молодежной политикой занимается Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), созданное в 2008 году. В 2013 году ее руководство вместе с представителями Минобразования, которому Росмолодежь была подчинена, представили проект «Стратегии развития молодежи на период до 2025 года». В мае президент Владимир Путин переподчинил Росмолодежь напрямую правительству. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова объяснила передачу Росмолодежи повысившимся вниманием властей к молодежной политике



