Еще одна женщина обвинила Люка Бессона в изнасиловании

Вслед за голландской актрисой Санд Ван Рой французского режиссера Люка Бессона обвинила его бывшая кастинг-директор. Об этом сообщает Mediapart.

По данным издания, 49-летняя женщина (ее имя Амандин, фамилия не указана) подала жалобу в прокуратуру Парижа 6 июля, она прикреплена к делу, в котором уже находятся две жалобы Ван Рой. По ее словам, на это ее сподвигли новости в СМИ о случае с началом дела против режиссера. Кастинг-директор работала с Бессоном в 2000–2005 годах. «Когда я увидела обвинение от Санд Ван Рой, мои ноги затряслись. Я сказала себе: «Наконец кто-то говорит. Правильно, я тоже так сделаю», — объяснила Амандин.

С Mediapart также связались еще несколько женщин, которые сообщили о фактах харассмента со стороны Бессона, но они не подавали официальных жалоб в правоохранительные органы.

Об обвинениях Ван Рой в адрес Бессона стало известно в конце мая. 27-летняя актриса заявила, что 59-летний режиссер опоил ее кофе со снотворным, из-за которого она потеряла сознание, а когда очнулась, поняла, что над ней надругались. Кроме того, как сообщает Libération, 6 июля Ван Рой подала против Бессона вторую жалобу на «жестокое изнасилование» с побоями.