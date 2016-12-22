Космонавтам на МКС приказали герметизировать пробоину на «Союзе»

Центр управления полетами, расположенный в подмосковном Королеве, дал указание экипажу МКС приступить к герметизации пробоины, которая образовалась на пристыкованном к станции корабле «Союз МС-09», сообщает «РИА Новости». Из-за пробоины произошла утечка воздуха.

Такое решение принято после того, как эксперты на Земле изучили предоставленные космонавтами фотографии и видеозаписи пробоины. Специалисты намеревались установить, является ли трещина сквозной. О результатах этой проверки не сообщается.

«Пока мы изучаем информацию, есть предложение перекусить», — обратился сотрудник ЦУП к космонавтам на МКС.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее в четверг говорил, что размер трещины, предположительно, составляет 1,5 мм, она могла образоваться из-за попадания метеорита. По его словам, установлено, что пробоина образовалась на российском сегменте космической станции.