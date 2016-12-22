Минобороны назвало сроки поставок модернизированного Ту-95МС

Российское военные получат в 2018 году первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, сообщает «РИА Новости».

По его словам, 30 августа обсуждались вопросы модернизации бомбардировщика Ту-95МС до версии Ту-95МСМ. «По этим самолетам заключен государственный контракт», — сказал Криворучко.

В августе президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что модернизация Ту-95МС пройдет в две очереди. По его словам, в ходе первого этапа будут заменены навигационное оборудование, топливная система. Эта замена проходит по программе импортозамещения, и украинские «агрегаты» меняются на детали российского производства. Во время второго этапа, или глубокой модернизации, на Ту-95МС установят в старом фюзеляже новые детали, в том числе навигационный комплекс и двигатель. Он позволит самолету перевозить в два раза больше ракет. Слюсарь отметил, что в итоге «будет фактически новый самолет в старом».

В Минобороны отметили, что также на Ту-95МС будут установлены воздушные винты с улучшенными характеристиками, новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и система управления вооружением, которая «расширит номенклатуру применяемых средств поражения».