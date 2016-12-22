СК возбудил два дела после обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о «применении запрещенных средств и методов ведения войны» после обстрела военными Украины объектов гражданской инфраструктуры и автомобиля в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



«Утром 28 августа 2018 года украинские силовики, произвели прицельный обстрел из противотанкового оружия гражданского автомобиля «БелАЗ» в районе карьера флюсодоломитного комбината в городе Докучаевске. В результате прямого попадания снаряда не участвующий в вооруженном конфликте водитель автомобиля погиб на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, с 3 по 27 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, уничтожив или частично разрушив 55 жилых и хозяйственных строений. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

«Полученные следствием данные свидетельствуют о том, что украинские военнослужащие действовали умышленно, с целью убийства гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины», — подчеркивается в сообщении.

22 августа стало известно, что Контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась об очередном перемирии в Донбассе, связанном с началом учебного года.