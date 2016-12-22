В Эфиопии разбился военный вертолет

В Эфиопии при крушении военного вертолета погибли 18 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает Fana Broadcasting Corporate S.C. (FBC).

Крушение произошло утром 30 августа в регионе Оромио. Вертолет направлялся из города Дыре-Дауа в Дэбрэ-Зэйт (Бишофту). Отмечается, что на борту находились 15 военных и трое гражданских лиц.

Обстоятельства крушения выясняются.

20 августа военный вертолет США MH-60 Blackhawk потерпел крушение в Ираке, возвращаясь с рейда. Несколько человек пострадали. По данным одного из чиновников, вертолет, вероятно, упал из-за механической неисправности.

