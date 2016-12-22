В Ираке рухнул военный вертолет США

Вертолет MH-60 Blackhawk военных США потерпел крушение в Ираке. В результате несколько американских военнослужащих пострадали, сообщает Newsweek.

Источники в американских военных кругах рассказали изданию, что вертолет возвращался на базу после рейда.

Представитель совместной объединенной оперативной группы, полковник американской армии Шон Райан подтвердил факт крушения вертолета, но не обладает дополнительной информацией.

По данным одного из чиновников, вертолет, вероятно, упал из-за механической неисправности. Собеседник отметил, что во время происшествия не велось обстрелов.