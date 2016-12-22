В Петербурге приостановили выселение «Мемориала»
Общество, 14:45
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В Петербурге приостановили выселение «Мемориала»
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга приостановил процесс выселения правозащитной организации «Мемориал» из помещения, которое она занимает в течение 20 лет. Это следует из ответа губернатора Георгия Полтавченко на запрос депутата городского законодательного собрания Бориса Вишневского. Документ опубликован в Facebook парламентария.
Отмечается, что комитет приостановил расторжение договора и ведет «дополнительную работу».
Отделение «Мемориала» в Санкт-Петербурге располагается на Разъезжей улице в старинном здании, которое находится в городской собственности. Ранее в августе Вишневский сообщил, что власти отказались продлевать договор аренды помещения с правозащитниками. По словам депутата, официальной причины для отказа не было. Он пояснил, что сотрудники «Мемориала» вовремя платили за занимаемое ими помещение, не нарушали условия договора, ущерба не причиняли и никаких претензий со стороны арендодателя к ним не было. Депутат предположил, что «дело в общем отношении администрации к правозащитным организациям».
Вишневский рассказал, что в последний договор аренды между комитетом имущественных отношений и «Мемориалом» был заключен в январе 2011 года сроком на семь лет. В январе сотрудники организации обратились к петербургским властям с просьбой продлить соглашение, срок которого на тот момент истек. В комитете сообщили в июле, что рассмотрели просьбу «Мемориала», но продлевать договор отказались.